Саратову на достройку спорткомплекса выделят 317,5 миллионов рублей

На завершение строительства спортивного комплекса «Протон-Арена» Саратову выделили 317,4 млн руб. из федеральной казны. Соответствующее распоряжение от 16 сентября за подписью Премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовали на сайте российского кабмина.

«Решение даст возможность ввести в эксплуатацию новую спортивную арену до конца 2023 года. Общая площадь спорткомплекса будет составлять 9,3 тыс. кв. м. Он сможет вместить более 2 тыс. зрителей. Здесь планируется проводить соревнования по игровым видам спорта — баскетболу, волейболу, гандболу, мини-футболу», — говорится в обосновании транша.

Возведение спортивного комплекса еще под названием «Газовик» стартовало в 2013 году по заказу ООО «Газпром трансгаз Саратов». В 2020-м объект передали региональному правительству.

Дарья Васенина

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