Депутат Хамзаев предложил проверить Чубайса на возможный вывод денег из России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что нужно проверить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России». Он пообещал направить соответствующие запросы в ФСБ и Следственный комитет РФ.

По мнению депутата, господин Чубайс в последние годы стал «политическим аллергеном для общества». «Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь, публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля. В моем понимании поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена»,— сказал «РИА Новости» господин Хамзаев.

Как добавил депутат, непонятно, на чьи деньги живет Анатолий Чубайс и откуда у него средства, чтобы ездить по миру. «Помимо проверки Роснано нужно тщательно проверить его работу в РАО "ЕЭС России", возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками»,— отметил Султан Хамзаев.

Господин Чубайс уехал из России в марте 2022 года, после того как президент Владимир Путин подписал указ о его отставке с поста спецпредставителя по связям с международными организациями. В мае 2023-го СМИ сообщали, что бывший чиновник и его жена оформляют долгосрочные израильские документы. На прошлой неделе Анатолий Чубайс заявил, что вернулся в Израиль после поездки в ОАЭ.

В сентябре господин Путин заявил, что не понимает, зачем Анатолий Чубайс «удрал» из России. При этом президент обратил внимание на то, что в компании «Роснано», которую ранее возглавлял господин Чубайс, «идут сложные процессы, там большая финансовая дыра».

Лаура Кеффер