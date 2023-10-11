Чубайс сообщил о возвращении в Израиль после поездки в ОАЭ

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что вернулся в Израиль после краткосрочной поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал фото господина Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой в Дубае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Чубайс

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Анатолий Чубайс

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль»,— рассказал ТАСС Анатолий Чубайс.

Анатолий Чубайс уехал из России в марте 2022 года, после того как президент РФ Владимир Путин подписал указ о его отставке с поста спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями. С этого момента СМИ писали, что господин Чубайс был замечен в Турции, Израиле, Германии и Италии. В мае СМИ писали, что бывший чиновник и его жена оформляют долгосрочные израильские документы.

В сентябре в ходе Восточного экономического форума господин Путин заявил, что не понимает, зачем Анатолий Чубайс «удрал» из России. При этом президент обратил внимание на то, что в компании «Роснано», которую ранее возглавлял господин Чубайс, «сейчас идут сложные процессы, там большая финансовая дыра».

Александр Кислов