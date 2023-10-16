В Екатеринбурге на месте закрывшихся гастрономов «Елисейский» откроют супермаркеты и рестораны

На месте закрывшегося в Екатеринбурге гастронома сети «Елисейский» на ул. 8 Марта, 190 откроют универсам «Монетка», рестораны «Рататуй» и «Бадрижани», сообщил владелец сети продуктовых Александр Оглоблин в соцсетях.

Александр Оглоблин рассказал Е1, что на месте «Елисейского» на ул. Юмашева, 5 появятся «Монетка» и «Жизньмарт». Ранее стало известно, что на ул. Красноармейская, 64 после закрытия гастронома «Елисейский» начнет работать магазин «Перекресток».

Напомним, о прекращении работы екатеринбургских сетей продуктовых магазинов «Елисей» и «Елисейский» стало известно в начале сентября. Александр Оглоблин пояснил, что в последнее время магазинам стало сложнее выдерживать конкуренцию с федеральными супермаркетами и дискаунтерами. Кроме того, покупательская способность уральцев, по его словам, заметно падает.

Первый магазин торговой сети «Елисейский» был открыт в 2000 году. В 2015 году сеть насчитывала 30 магазинов, а к моменту закрытия сократилась до четырех. В состав группы компаний «Елисей» входят: гастрономы «Елисейский», пивоварня «Eliseeff» (действует с 2014 года), производственное предприятие «Фабрика еды Гебо» (открыто в 2015 году).

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте