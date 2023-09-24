На месте «Елисейского» на улице Красноармейской откроется «Перекресток»

На месте гастронома «Елисейский» на ул. Красноармейская, 64 в Екатеринбурге откроется магазин «Перекресток». Об этом в социальных сетях сообщил владелец уральской сети Александр Оглоблин. «Елисейский» по этому адресу будет работать до 27 сентября — в этот период будут распродаваться остатки товара и оборудование.

Напомним, о прекращении работы екатеринбургских сетей продуктовых магазинов «Елисей» и «Елисейский» Александр Оглоблин сообщил в начале сентября. Он пояснил, что в последнее время магазинам стало сложнее выдерживать конкуренцию с федеральными супермаркетами и дискаунтерами. Кроме того, покупательская способность уральцев, по его словам, заметно падает.

При этом полностью уходить из бизнеса господин Оглоблин не собирается и намерен сосредоточиться на расширении фабрики-кухни (производит еду для федеральных сетей).

Подробнее о закрытии продуктовых сетей — в материале «Ъ-Урал» «"Это как ребенка отпустить в дальнее плавание"».

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