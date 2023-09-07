В Екатеринбурге закроются все магазины «Елисей» и «Елисейский»

В Екатеринбурге в октябре закроются все магазины «Елисей» и «Елисейский». Об этом во «ВКонтакте» сообщил владелец сетей Александр Оглоблин. Свое решение он объяснил невозможностью конкурировать с федеральными торговыми сетями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

«Решение связано с тем, что сеть не может выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам. Зачастую товар, который заходит к нам, по этим ценам торгуют федералы. Мы видим, что реальные доходы граждан падают, и мы ощутили на себе отток покупателей к дискаунтерам и федеральным сетям. Все это не могло не сказаться на эффективности работы и сокращении торговой сети»,— подчеркнул господин Оглоблин.

При этом фабрика готовой еды, запущенная владельцем «Елисея», не только продолжит работу, но и увеличит объемы производства. Продукция будет поставляться в магазины федеральных сетей.

«Елисей» является сетью розничных магазинов формата «у дома» с собственным производством. Первый магазин торговой сети был открыт в 2000 году (закрыт в 2021 году). В состав группы компаний «Елисей» входят: гастрономы «Елисейский», пивоварня «Eliseeff» (действует с 2014 года), производственное предприятие «Фабрика еды Гебо» (открыто в 2015 году). К маю 2023 года в Екатеринбурге остались работать только один магазин «Елисей» и три гастронома «Елисейский».

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