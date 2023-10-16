В Новосибирской области убрано 83% урожая

В Новосибирской области скошено 1,295 млн га зерновых и зернобобовых культур, обмолочено — 1,291 млн га. Это составляет 83% от уборочной площади, сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Текущая урожайность – 15,9 ц \га. Валовой сбор — 2 млн тонн. Технические культуры убраны на площади 166 тыс. га (55%), валовый сбор 240 тыс. тонн.

Темпы вывоза зерна за пределы региона выше прошлогодних, отметил министр. Всего с 1 сентября ввезено 149 тыс. тонн, из них на экспорт – 140 тыс. тонн.

В прошлом году валовой сбор урожая составил 3 млн 395 тыс. тонн при урожайности 22,3 ц \га. О том, что урожай в этом году может быть ниже, чем в предыдущем, власти региона сообщали еще летом. Основным фактором, повлиявшим этим летом на работу сельхозпредприятий, стала засуха.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова