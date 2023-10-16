Об изнасиловании в спецшколе Екатеринбурга заявил еще один ребенок

Стало известно о третьем случае насильственных действий сексуального характера в спецшколе №124 Екатеринбурга в отношении мальчика, которому около 12-ти лет. Об этом «Ъ-Урал» рассказал адвокат одного из потерпевших мальчиков Георгий Краснов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в апреле из спецшколы №124 сбежал 13-летний подросток. Он рассказал, что группа учащихся подвергает других воспитанников физическому и сексуальному насилию. После этого было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). В июне спецшкола №124 досрочно выпустила двух подростков.

Ранее было известно о двух фигурантах уголовного дела по статье об изнасиловании. Однако, как отметил господин Краснов, позже стало известно и о третьем. Кроме того, директора спецшколы Наталью Поддубнову обвиняют по ст. 293 УК РФ (халатность).

Двое обвиняемых подростков содержатся под стражей. Третий фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде. «Это объясняется тем, что он был установлен позднее и изначально дал признательные показания, в отличие от двух других фигурантов»,— добавил адвокат Георгий Краснов.

По словам адвоката Краснова, насильственные действия сексуального характера в отношении третьего мальчика происходили до и после ситуации, о которой стало известно в апреле. Он отметил, что уголовное дело еще не возбуждено. «Состав лиц схож, "главные злодеи" там одни»,— добавил Георгий Краснов.

Полина Хабарова

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