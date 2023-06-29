Ученика екатеринбургской спецшколы, пострадавшего от насилия со стороны других учеников, выпустили досрочно

Екатеринбургская спецшколы №124 досрочно выпустила двух подростков, один из которых подвергался там насилию со стороны других учащихся. Об этом «Ъ-Урал» сообщил адвокат одного из мальчиков Георгий Краснов.

По словам адвоката, Асбестовский городской суд вынес решение о досрочном прекращении пребывания в спецшколе №124 подростка, который подвергался сексуальному насилию со стороны других учеников. «Теперь он не только фактически, но и юридически свободен»,— прокомментировал господин Краснов.

Также руководство школы выдало Георгию Краснову все документы и вещи другого мальчика, который ранее сбежал из спецшколы и рассказал о происходящем. «Теперь мальчик официально выпускник этой школы и имеет право перейти в 7 класс»,— добавил адвокат.

Напомним, в апреле из спецшколы №124 сбежал 13-летний подросток. Он рассказал, что группа учащихся подвергает других воспитанников физическому и сексуальному насилию. После этого было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), двум ученикам предъявлено обвинение.

Полина Хабарова

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