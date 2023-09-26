Градозащитники не отстояли флигель

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга во вторник, 26 сентября, отклонил исковое заявление градозащитников и местных жителей против комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП), Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и СПб ГБУ «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества». Истцы намеревались отстоять здание по адресу улица Егорова, 23Б, корп. 2, лит. А, в Адмиралтейском районе. Здесь, по мнению активистов, располагается флигель исторического здания 1903–1904 годов постройки. В документах же указывается другая дата: 1930 год. Именно это и послужило причиной споров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос» Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос»

Истцы просили признать незаконным заключение КГИОП от 25 мая 2021 года, согласно которому на участке «объекты культурного наследия и исторические здания отсутствуют», а также разрешение на строительство, выданное застройщику «ЛСР. Проект». Олег Мухин, один из истцов, утверждает, что активисты будут оспаривать это судебное решение в новых инстанциях: «Это один из флигелей доходного дома Устинова 1903–1904 годов постройки. И нами сейчас проведены исследования и подана работа на присвоение этому зданию (всему целиком, со спорным флигелем) статуса объекта культурного наследия. Решение суда мы будем оспаривать. Также мы будем добиваться расследования уголовного дела по факту выдачи разрешения на снос. Дело уже возбуждено Адмиралтейским следственным отделом ГСУ СК РФ, мы находимся во взаимодействии со следователями».

В КГИОП заявили, что проведение исследований по установке года постройки зданий не входит в компетенцию ведомства, а также настояли на своей правоте: «В соответствии с технической документацией здание не относится к историческим, что было подтверждено при рассмотрении дела. Эскизный проект получил положительное заключение КГИОП о соответствии режиму использования земель в границах объединенных зон охраны ОЗРЗ-2(32) в исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга. Проектом предусматривается строительство жилого дома».

В «Группе ЛСР», которая в данный момент владеет участком, сообщили, что «с уважением относятся к решению суда и поддерживают его».

Площадь участка, отданного под застройку, составляет 2986 кв. м. Территория находится в глубине квартала. Согласно заключению КГИОП, на участке планируется строительство «многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенной автостоянкой».

Андрей Кащавцев