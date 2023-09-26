Суд отказался признать незаконным снос доходного дома Устинова в Петербурге

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел иск градозащитников к Гостройнадзору СПб, КГИОП, ГБУ «ГУИОН» о признании незаконным разрешения на строительство и заключения о соответствии проектной документации здания 23 по улице Егорова, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Речь идет о доходном доме Устинова, расположенном между Измайловским, Московским проспектами и набережной Обводного канала. По документам здание построено в 1930 году.

В 2020 году его вместе с участком на торгах приобрела группа «ЛСР». Весной 2021 года КГИОП одобрил эскизный проект многоэтажного дома, который планировалось возвести на месте исторического здания. В декабре 2022-го получено разрешение на строительство.

Активисты считают, что дом построен до 1917 года. Ранее депутат Борис Вишневский писал, что указанный в документах 1930 год постройки — «или ошибка в техническом учете, или результат сознательного «омоложения» здания, чтобы его снести». Напомним, что снос построек, возведенных до 1917 года, запрещен городским законодательством.

Суд истцам отказал.

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