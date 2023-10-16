В Сириусе в Олимпийском парке на три дня закроют поющий фонтан

Поющий фонтан в Олимпийском парке с 23 по 26 октября закроется на плановые работы. С 27 октября шоу возобновится в обычном режиме, сообщили в пресс-службе федеральной территории.

В октябре объект работает с 19:00 до 20:00. Всего фонтан транслирует 70 композиций. Для каждой из них разработана своя водно-световая программа.

На автодроме в Сириусе реконструируют гоночную трассу, чтобы освободить Медальную площадь для пешеходов. Работы выполняют в рамках подготовки федеральной территории ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет в марте 2024 года.

Татьяна Ручкина

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