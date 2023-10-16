В Самарской области глава губернской думы получил представление УФСБ

УФСБ по Самарской области внесло председателю губернской думы Геннадию Котельникову представление об устранении причин и условий для угроз компьютерной безопасности в региональном парламенте. Об этом сообщается в ответе ведомства на запрос адвоката Андрея Соколова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов Фото: Андрей Карпов

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев сообщил о том, что компьютер парламентария самарской губдумы Игоря Фоменко атаковал вирус. Он поразил, в том числе, открытую на ПК электронную почту господина Матвеева. После этого было решено заблокировать доступ Игоря Фоменко и его помощников к компьютеру путем отключения учетной записи.

Ранее появилась информация о том, что Геннадию Котельникову предложили покинуть кресло председателя Самарской губернской думы. Однако спикер Самарской губернской думы уверяет, что ему таких предложений якобы не поступало.

Евгений Чернов