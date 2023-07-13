Депутат Госдумы заявил о попытке хищения его персональных данных в Самаре

Депутат Государственной думы РФ Михаил Матвеев сообщил о том, что в кабинете парламентария Самарской губернской думы Игоря Фоменко могла быть предпринята попытка хищения персональных данных с компьютера. На указанном ПК имеется доступ к электронной почте, соцсетям и переписке господина Матвеева. Инцидент произошел 11 июля текущего года. О нем депутат Госдумы сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам Михаила Матвеева, в кабинет к Игорю Фоменко пришли замглавы управления – начальник отдела компьютерных технологий и сопровождения электронных ресурсов аппарата самарской губдумы, сотрудник отдела и два неустановленных человека. Они сообщили, что займутся поиском вирусных программ на ПК парламентария, подключили к его компьютеру внешний диск и начали копировать содержимое жесткого диска устройства. Процедура выполнялась с использованием программного обеспечения для криминалистической работы и проведения судебных экспертиз, утверждает Михаил Матвеев со ссылкой на Игоря Фоменко.

Последний заподозрил, что в отношении него проводятся оперативные мероприятия без соответствующих санкций на это со стороны суда и главы СУ СК РФ по Самарской области, а также незаконные сбор и обработка персональных данных. Он попросил вмешаться в ситуацию депутата губдумы Максима Федорова, который исполнил его просьбу и остановил действия пришедших.

После этого Игорь Фоменко направил депутатское обращение на имя прокурора Самарской области Сергея Берижицкого с просьбой провести проверку по факту случившегося и принять меры. Также депутатский запрос был направлен на имя начальника регионального УФСБ Андрея Акулинина.

Как сообщает Михаил Матвеев, после случившегося в губернской думе было решено заблокировать доступ Игоря Фоменко и его помощников к компьютеру путем отключения учетной записи.

Георгий Портнов