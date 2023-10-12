Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Председатель самарской губдумы отказался покидать свой пост

По данным «Ъ-Волга», председатель самарской губернской думы Геннадий Котельников получил рекомендации руководства реготделения «Единой России» уступить свой пост в пользу руководителя партийной фракции, зампредседателя регионального парламента Александра Живайкина.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Основной причиной просьбы стал возраст спикера губдумы, которому в январе следующего года исполнится 75 лет. Тем не менее, Геннадий Котельников отказался покидать свой пост.

Бывший ректор самарского медуниверситета возглавляет самарскую губдуму с октября 2018 года.

Евгений Чернов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...