Председатель самарской губдумы отказался покидать свой пост

По данным «Ъ-Волга», председатель самарской губернской думы Геннадий Котельников получил рекомендации руководства реготделения «Единой России» уступить свой пост в пользу руководителя партийной фракции, зампредседателя регионального парламента Александра Живайкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Основной причиной просьбы стал возраст спикера губдумы, которому в январе следующего года исполнится 75 лет. Тем не менее, Геннадий Котельников отказался покидать свой пост.

Бывший ректор самарского медуниверситета возглавляет самарскую губдуму с октября 2018 года.

Евгений Чернов