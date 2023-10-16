Противник помощи Украине Фицо создал правительственную коалицию в Словакии

Представители трех партий Словакии — «Курс — социальная демократия», «Голос — социальная демократия» и Словацкая национальная партия — подписали соглашение о создании правительственной коалиции. В скором времени председатель партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо представит президенту республики Зузане Чапутовой новый список министров. Об этом сообщило словацкое издание Aktuality.sk.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radovan Stoklasa, Reuters Фото: Radovan Stoklasa, Reuters

Прежде чем список кандидатов в члены правительство будет предоставлен президенту, он должен быть одобрен внутренними органами партии. «Сейчас ничто не мешает нам назвать имена кандидатов в члены правительства. Никаких препятствий для созыва учредительных заседаний Национального совета также нет»,— сказал Роберт Фицо после подписания соглашения.

По оценке Aktuality.sk, Зузана Чапутова может «затормозить» процесс формирования нового правительства, если посчитает, что представленные ей кандидатуры на членство в правительстве — недостаточно компетентны. В материале Aktuality.sk говорится, что главой парламента должен стать председатель фракции «Голос — социальная демократия» Питер Пеллегрини.

30 сентября 2023 года в Словакии состоялись досрочные парламентские выборы. По их итогам партия «Курс — социальная демократия» получила 42 места в парламенте. На втором месте по голосам оказалось партия «Прогрессивная Словакия» с 32 местами, на третьем — «Голос — социальная демократия» с 27 местами. 10 октября глава партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини заявил о договоренности о вхождении в правящую коалицию с движением «Курс — социальная демократия». До этого о намерении вступить в коалицию заявила Словацкая национальная партия во главе с Андреем Данко.

11 октября представители трех партий подписали меморандум о взаимопонимании при создании правительственной коалиции по итогам парламентских выборов. 7 октября временное правительство республики объявили о прекращении отправки дальнейшей военной помощи Украине на фоне переговоров партий о формировании коалиции после выборов.

Подробнее о выборах — в материале «Словакия избрала старый "Курс"».