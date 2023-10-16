Суд взыскал в пользу государства акции «ТГК-2» на 80 млрд рублей

Решение суда о взыскании в доход государства 83% акций «Территориальной генерирующей компании № 2» («ТГК-2») на сумму 80 млрд руб. вступило в силу. Эти акции принадлежали компаниям бизнесмена и экс-сенатора Леонида Лебедева. О вступлении решения суда в силу сообщил Росфинмониторинг.

По данным следствия, бенефициарный владелец Леонид Лебедев незаконно выводил активы компании за рубеж, что повлекло к росту кредиторской задолженности энергокомпании. Кроме того, по данным следствия, бенефициар приобрел бизнес на коррупционные доходы и незаконно занимался им, будучи сенатором с 2002-го по 2015 год.

Акции принадлежали Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited, ООО «Корес инвест», и «дочке» «ТГК-2» — «Долговое агентство».

Во время судебного заседания адвокат Леонида Лебедева говорил, что в случае изъятия акций в пользу государства «Долговое агентство» и «ТГК-2» получат ущерб, поскольку у «Долгового агентства» была задолженность перед «ТГК-2», которая станет убытком на сумму 3,5 млрд руб.

ТГК-2 — одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Ее предприятия расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и в городе Скопье (Северная Македония).

По данным рейтинга Forbes, в 2021 году Леонид Лебедев был 162-м в списке богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивалось в $750 млн.

Как ранее писал «Ъ», помимо конфискованной доли Леонида Лебедева в «ТГК-2», Генпрокуратура изымает в пользу государства пакеты различных производственных стратегических активов, настаивая, что их приватизация была проведена с нарушениями. Вслед в «ТГК-2» этим летом Генпрокуратура потребовала возврата акций от владельца химического завода «Волжский оргсинтез», приватизированного в 1993–1996 годах. Участники рынка говорят, что в пользу государства могут перейти и другие химические предприятия с возможностью выпуска оборонной продукции.

Подробнее — в материале «Государство потянуло на химию».

Анастасия Ларина