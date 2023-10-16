Котельные в двух районах Петербурга перевели на электрокотлы

Выборгский и Пушкинский районы Санкт-Петербурга оснастили электрокотлами. Об этом сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

Один источник расположен в поселке Парголово на улице Ломоносова, второй, более мощный, в Новокондакопшино. В котлах работает система погодного регулирования, они не выделяют дым и угарный газ.

До конца 2023 года обновить оборудование планируется также в котельных Петро-Славянки, Шушар, Павловска, Дудергофа и поселка Александровская.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГУП «ТЭК СПб» до конца 2023 года планирует первести 22 котельные на экологически чистое топливо. Проект модернизации котельных в Санкт-Петербурге признали приоритетным.

Анастасия Захарова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте