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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесут проект о наказании иностранцев за проведение следствия в РФ

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разработал законопроект, который вводит уголовное наказание за проведение в России следственных действий иностранцами, если в этих действиях не участвуют российские структуры. За такие действия будут лишать свободы на срок до пяти лет. О поправках рассказал глава комитета Василий Пискарев.

«Подготовил вместе с коллегами к внесению в Государственную думу законопроект, который поможет пресечь незаконное проведение на территории нашей страны следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий должностными лицами иностранных государств и международных организаций, в которых не участвует РФ»,— написал депутат в Telegram-канале.

Поправки вносят в Уголовный кодекс новую статью №294-1, которая вводит за такие действия наказание в виде штрафа до 2 млн руб. либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Как пояснил депутат, речь идет о действиях по сбору доказательств, в том числе дистанционные и трансграничные контакты из-за рубежа, которые «проводятся в обход российского законодательства и международных договоров». Пример такой деятельности — побуждение россиян к даче показаний по возбужденным за границей уголовным делам и их выезду за рубеж «для последующего задержания».

По словам депутата, законопроект защитит суверенитет России от внешнего вмешательства, а россиян — «от провокаций спецслужб недружественных государств».

Анастасия Ларина

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