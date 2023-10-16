Мосбиржа запустила торги молоком и молочными продуктами

Национальная товарная биржа (НТБ), которая входит в группу Московской биржи (MOEX: MOEX), 16 октября запустила торги молоком и молочными продуктами. Организатором аукционов стала компания «ЭкоНива». Об этом сообщила пресс-служба Мосбиржи.

«Сегодня на НТБ пройдут первые биржевые товарные аукционы по продаже сырого цельного коровьего молока с погрузкой в автотранспорт покупателя»,— говорится в сообщении.

«Эконива» будет производить поставки со своих ферм в Бобровском и Лискинском районах Воронежской области. Минимальный закупочный объем составляет 720 тонн. Отгрузка будет происходить равномерными партиями по 24 тонны в течение 30 дней.

Товарные аукционы состоятся и по продаже сухого обезжиренного молока, а также сливочного масла жирностью 82,5%. Покупатели смогут получить товар автомобильным или железнодорожным транспортом на складе поставщика. Минимальный закупочный объем составляет 20 тонн.

Президент ГК «Эконива» назвал запуск торгов важным шагом к формированию «простого и прозрачного ценового индикатора на рынке» молока. Этот механизм, по его словам, позволит сделать рынок более стабильным, что «пойдет на пользу» как производителям, так и потребителям.

Петр Бузлаев