Власти Крыма анонсировали дальнейшее снижение цен на топливо

Крупнейшие сети АЗС в Крыму в течение недели снизят цены на дизельное топливо еще на один рубль, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«На большей части заправок соблюдаются условия соглашения о снижении цен, которое было достигнуто с руководством трех крупнейших топливных компаний Крыма — АТАН, ТЭС и "Крым ойл". В течение недели стоимость дизельного топлива на заправках перечисленных компаний будет снижена еще на рубль»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Напомним, в сентябре в регионе возник дефицит с запасами дизтоплива и бензина, который усилил рост цен на топливо. По словам местных властей, это произошло из-за задержки поездов с нефтепродуктами.

Местные чиновники обращались в Минэнерго РФ с просьбой увеличить пропускную способность паромной переправы и привлечь частные суда для своевременной доставки топлива на полуостров. С 14 октября стоимость дизеля на заправках снизилась до 66,80 руб. за литр, 95-го бензина — 59,80 руб., 92-го бензина — 55,80 руб.

О том, как правительство борется с выросшими ценами на бензин,— в материале «Топливо вновь тянут на биржу».

Александр Дремлюгин, Симферополь