Депутат Госдумы прокомментировал задержку представления правительства Самарской области

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев прокомментировал задержку представления правительства Самарской области. Политик рассказал «Ъ-Волга», что пока не видит критической ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

«Возможно, задержка объявления состава кабинета министров вызывает дополнительные тревожности со стороны элиты, порождая различные вопросы, однако с юридической точки зрения нареканий нет. Вероятно, идут дополнительные консультации по поводу кандидатуры Виктора Кудряшова на пост председателя правительства области. Если же на его место рассматривается кто-то другой, то тогда и список региональных министров также может измениться. В этом случае также неизбежны консультации по поводу новых кандидатур»,— предположил господин Матвеев.

Власти Самарской области пока не называют дату представления губернатором нового состава кабинета министров региона. Объявление членов облправительства не анонсируется.

На данный момент большинство избранных в сентябре текущего года глав субъектов РФ представили членов кабинета министров. Сообщалось, что задержка с согласованием кандидатуры Виктора Кудряшова может быть связана со скандалами с участием чиновника и его родственников. Губернатор Дмитрий Азаров пытается решить этот вопрос в администрации президента РФ.

Андрей Сазонов