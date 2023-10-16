«Норебо» хочет забрать у «Северной верфи» недостроенные траулеры

Мурманская рыбопромышленная группа «Норебо» намерена забрать у петербургского завода «Северная верфь» (входит в ОСК) часть своих недостроенных рыболовных траулеров. Об этом со ссылкой на гендиректора «Северной верфи» Игоря Орлова 16 октября сообщает «Деловой Петербург».

По словам топ-менеджера предприятия, у судостроительного завода подписан договор на строительство серии из 10 судов, из них шесть уже на плаву. «С учетом доработок каждое судно вышло дороже на треть, чем зафиксировано в контракте. Попытки проиндексировать его ничем не увенчались, вопрос поддержки со стороны государства находится в стадии решения. Поэтому идет задержка по срокам и четыре траулера они решили не строить на данном этапе»,— заявил господин Орлов.

Он также отметил, что «взаимозачета по деньгам тут не получается», в силу чего петербургский завод будет нести финансовую ответственность. «Находимся в диалоге с собственником и государством: финансово это сложно, но не трагично»,— добавил гендиректор «Северной верфи».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Северная верфь» по решению суда заплатит более 20 млн рублей долга за неоплату заказа компании АО «Нордвег», изготовившей механизмы для четырех траулеров по заказу АО «Рыбпроминвест», входящего в группу «Норебо». Также стало известно, что холдинг переименовал компании, ранее принадлежавшие ленинградской верфи «Пелла».

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