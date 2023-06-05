«Северная верфь» по решению суда заплатит 20 млн рублей долга за неоплату заказа

Петербургский судостроительный завод «Северная верфь» обязали выплатить 20,5 млн рублей компании АО «Нордвег», изготовившей механизмы для четырех траулеров по заказу АО «Рыбпроминвест», входящего в группу «Норебо». Соответствующее решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области размещено в базе «Электронное правосудие».

Суд установил, что в январе 2022 года АО «Нордвег», которое занимается проектированием, изготовлением и ремонтом промышленного и судового оборудования, получило заказ от «Северной верфи» на изготовление четырех дейдвудных устройств (служат опорой гребного вала и обеспечивают его водонепроницаемый выход из корпуса судна) для серии строящихся траулеров проекта 170701. Общая стоимость изделий составила 24,4 млн рублей. Верфь выплатила подрядчику аванс — 4,87 млн руб.

В октябре прошлого года дейдвудные устройства были переданы заказчику, но не расплатился за них полностью. В декабре «Нордвег» направил «Северной верфи» претензию о погашении задолженности в размере 19,5 млн рублей. В ответ же судозавод сообщил, что не может этого сделать из-за дефицита финансирования, но гарантировал оплату долга в будущем. Исполнителя заказа это не устроило и он обратился в суд, который помимо основного долга распорядился взыскать с верфи неустойку в размере 1 млн руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Минобороны РФ отсудило неустойку в размере 338 млн руб. у Ленинградского судостроительного завода «Пелла» по контракту на строительство семи малых ракетных кораблей «Каракурт».

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