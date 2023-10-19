Почему китайцы не спешат в сегмент легких коммерческих автомобилей в России

На российском рынке легких коммерческих автомобилей сложилась действительно непростая ситуация. Европейские, японские и корейские автобренды ушли с рынка, а отечественные компании, такие как УАЗ, ГАЗ и ВАЗ, из-за санкций испытывают проблемы с поставками комплектующих. Китайские же производители не могут удовлетворить существующую потребность рынка в LCV. Одна из причин — то, что машины китайского производства (в том числе поступающие в РФ по параллельному импорту) не адаптированы к российским условиям эксплуатации. Важно и то, что китайские производители не предоставляют возможности приобретения таких автомобилей в лизинг. Тогда как их основными покупателями являются малые предприятия, ИП и небольшие транспортные компании, обеспечивающие логистику «последней мили», которым сложнее воспользоваться банковскими кредитами для покупки машины. Удобные финансовые инструменты приобретения китайских малотоннажных грузовиков могли бы подстегнуть спрос на них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель генерального директора компании BWG Антон Павловский

Фото: Предоставлено BWG Заместитель генерального директора компании BWG Антон Павловский

Фото: Предоставлено BWG

Также общей проблемой для всех китайских компаний—производителей техники является качество послепродажного обслуживания, в частности, отсутствие выстроенных дилерских и сервисных сетей, которые обеспечивали бы гарантийную поддержку и поставку необходимых запчастей. Нельзя отрицать и влияние таких факторов, как повышение ключевой ставки и размера утильсбора, ослабление рубля. Все это создает давление на LCV-сегмент российского рынка и тормозит его развитие. Также стоит отметить, что в России востребованы цельнометаллические фургоны грузоподъемностью от 1,5 т, цельнометаллический фургон грузоподъемностью до 1 т и шасси грузоподъемностью 1,5 т. Готовых машин таких типов нет ни у одного из китайских производителей.

На рынке LCV важным аспектом является партнерство с кузовостроителями, которые, как правило, являются локальными производителями. С российскими кузовостроителями китайские компании пока не работают: адаптация и вывод на рынок усовершенствованных моделей коммерческих грузовиков требуют больших трудозатрат в рамках сертификации. Не работают они и с российским рынком в целом, поскольку для этого требуются выстраивание коммерческой политики и структурированной дилерской сети, организация послепродажного обслуживания и продвижения. Успешны будут те производители, у которых есть модели, максимально приближенные к европейским типам автомобилей: с полукапотной компоновкой, дизельными двигателями, автоматическими трансмиссиями. При покупке легкого коммерческого автомобиля стоит обращать внимание на наличие у производителя развитой дилерской сети и доступность запасных частей. Тогда можно надеяться, что машина не будет простаивать.

Антон Павловский, заместитель генерального директора компании BWG (дистрибутор коммерческого транспорта и комплексных решений)