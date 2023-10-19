«Мы хотим сохранить позитивный тренд роста наших дивидендов»

Сбербанк сейчас одна из наиболее привлекательных голубых фишек на российском рынке. Стоимость его акций с начала года выросла в два раза, акционеры получили рекордные дивиденды, по капитализации Сбер — самая дорогая отечественная компания. О том, как удается банку добиваться таких результатов, и о дальнейших планах «Деньги» поговорили с вице-президентом, директором департамента финансов Сбербанка Тарасом Скворцовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

— В прошлом году Сбер первый среди банков вернулся к раскрытию своих финансовых результатов. Почему вы пошли на этот шаг, ведь ЦБ давал возможность отложить его на 2023 год?

— Перед тем как вернуться к раскрытию, у нас был достаточно длительный диалог с регулятором. Мы осознавали, что без понимания наших финансовых результатов инвесторы не могут правильно и адекватно оценивать бизнес Сбера. Поэтому мы возобновили публикацию финансовых итогов, а затем и годовых прогнозов. Инвесторы, безусловно, оценили нашу прозрачность — раскрытие отчетности внесло весомый вклад в рост наших акций. Это было важно и для наших клиентов, которые убедились в абсолютной надежности и устойчивости Сбера.

— Прибыль Сбера за девять месяцев превысила 1 трлн руб. и, по оценкам аналитиков, по итогам года может достичь 1,5 трлн руб. Но эксперты полагают, что 2023 год будет уникальным в плане прибыли не только для Сбера, но и в целом для всего финансового сектора. В чем причина такого сильного роста?

— Да, скорее всего, в этом году прибыль сектора будет рекордной и преодолеет уровень 2021 года. Одна из главных причин в том, что банковский сектор за последние годы стал другим в качественном плане. ЦБ планомерно оздоравливал рынок, отзывая лицензии у тех, кто занимался не совсем банковским бизнесом либо занимался им неуспешно и не выдерживал нормативы достаточности капитала. Сейчас остались те игроки, которые умеют хорошо работать. В предыдущие кризисы много банков пострадало из-за неправильного управления кредитными, процентными и валютными рисками. А сейчас, даже несмотря на растущую ключевую ставку и волатильный курс рубля, банковская отрасль все равно показывает стабильно хорошие результаты, мы не видим каких-то резких негативных скачков. Это значит, что банки сделали уроки из предыдущих кризисов и научились правильно управлять рисками. При этом прибыльны не только крупнейшие игроки, но и банки за пределами топ-20, что свидетельствует о здоровье сектора и вселяет надежду на дальнейшее развитие. На мой взгляд, высокий результат 2023 года не будет носить разовый характер, мы видим возможности для опережающего роста банковской отрасли и в дальнейшем.

— Давайте более подробно поговорим про бизнес Сбера, в частности, про средства физлиц. У Сбера очень высокая доля на рынке депозитов населения, за счет чего вам удается ее сохранять и увеличивать?

— Портфель рублевых пассивов населения Сбербанка сейчас составляет более 21 трлн руб., с начала года этот показатель вырос почти на 15%. Наш успех на рынке депозитов объясняется несколькими факторами. Первый — это наша широкая продуктовая линейка, предложение выгодных продуктов для разных категорий, в ней каждый клиент может найти для себя что-то подходящее. Второй фактор — это рост транзакционного бизнеса, который приводит к увеличению остатков на карточках и текущих счетах. И третий фактор, помогающий нам наращивать депозитную базу, это развитие такого инструмента как эскроу в строительстве жилья. Клиент берет ипотеку, покупает квартиру у застройщика и до момента сдачи объекта деньги лежат на счете эскроу. Поскольку ипотеки в этом году банки выдавали много, а Сбер является лидером на рынке финансирования жилищного строительства, это положительно повлияло на размер наших пассивов.

— А какова ситуация с ипотечными кредитами? Есть ли сейчас перегрев на этом рынке?

— В этом году мы наблюдали хороший спрос на ипотеку. По итогам девяти месяцев Сбер выдал 976 тыс. ипотечных кредитов на 3,3 трлн руб., что на 27% больше, чем за весь 2022 год. По данным нашего аналитического портала СберИндекс, цена на новостройки в России в сентябре составила 139,6 тыс. руб. за кв. м, что на 3,1% выше значения прошлого года. Цена на вторичное жилье за год выросла на 6,8% — до 99 тыс. руб. за кв. м. Но при этом темпы роста цен умеренные и не оказывают существенного влияния на доступность жилья, так как зарплаты в этом году росли быстрее цены «квадрата». Также отмечу, что рост зарплат заметно упростил обслуживание ранее взятых ипотечных кредитов. Так что опасения насчет перегрева вряд ли обоснованы.

— Резкое повышение ключевой ставки плюс ужесточение ЦБ надбавок по ипотеке и потребительским кредитам — как все это скажется на Сбере и остальных банках?

— Инвесторам Сбера не стоит беспокоиться: благодаря сбалансированной структуре активов и пассивов, изменение ключевой ставки не оказывает значимого влияния на наши процентные доходы. Но повышение ключевой ставки охладит спрос и замедлит рост кредитования в традиционно высоком сезоне — в четвертом квартале.

Что касается повышения ЦБ надбавок к коэффициентам риска по ипотеке и по необеспеченным потребительским кредитам, а также ужесточения макропруденциальных лимитов, то раньше таких радикальных изменений регулирования в этой области не было, поэтому нам трудно сейчас точно оценить их последствия. Но ясно одно — и мы, и другие банки будем вынуждены отказывать в кредитах большому количеству клиентов, чтобы уложиться в новые нормативы, особенно по потребительскому кредитованию. Что касается корпоративного кредитования, то там таких жестких регуляторных ограничений нет, поэтому темпы роста, скорее всего, замедлятся не так значимо.

— Раньше Сбербанк воспринимался как выбор для инвесторов-юрлиц, а сейчас в ваши акции активно вкладываются частные игроки. Можно ли сказать, что у Сбербанка изменился профиль активного инвестора?

— Это действительно так. За последние два года доля физлиц в структуре капитала Сбербанка выросла в 2,5 раза. Теперь у банка почти 1,8 млн акционеров физических лиц. Роль розничного инвестора резко выросла, и сейчас 80% ликвидности на срочном рынке нам дают именно частные игроки.

Мы очень ценим наших инвесторов, стараемся активно с ними работать и быть максимально понятными для них. И это приносит хорошие результаты. Акции Сбера уже долгое время номер один в «Народном портфеле» Мосбиржи, их выбирают почти 37% инвесторов-физлиц. Дивидендный гэп в этом году мы закрыли в рекордно короткий срок — буквально за одиннадцать дней. То есть инвесторы показали, что они верят в Сбер и готовы реинвестировать полученные дивиденды обратно в наши акции.

— Всех инвесторов, конечно, волнует вопрос дивидендов. В этом году вы выплатили 565 млрд руб., или 25 руб. на акцию. В следующем году, по оценкам Минфина, дивидендные выплаты Сбера могут составить 750 млрд руб. Чего же ждать акционерам?

— Главной задачей для банка остается обеспечение стабильной работы и поддержание оптимальной достаточности капитала. Еще один ориентир — рост бизнеса, который обеспечивается наличием свободного капитала. С учетом выполнения этих двух факторов Сбер и будет принимать решение о выплате дивидендов и их размере.

В декабре в рамках презентации стратегии развития Сбера на следующие три года мы представим новую дивидендную политику. Если посмотреть на график выплаты наших дивидендов, то видно, что за последние годы дивиденд на акцию только рос, и мы, конечно, хотим этот позитивный тренд сохранить. Мы считаем, что на текущий момент с точки зрения капитализации Сбер недооценен. Иностранные банки торгуются с другими мультипликаторами, хотя многие из них не растут такими темпами и не показывают такую рентабельность, как Сбер.

— Как вы сейчас сказали, в декабре Сбербанк планирует представить свою новую трехлетнюю стратегию — до 2026 года. А насколько удалось достичь тех целей, которые ставились в нынешней стратегии?

— Полностью итоги мы подведем в декабре, но уже сейчас видно, что ключевые задачи, безусловно, выполнены. Успешность нашей бизнес-модели, заложенной в стратегии, подтверждает то, что даже непростой 2022 год мы закончили с прибылью — более 270 млрд руб. Если сравнивать Сбер с крупнейшими международными компаниями финансового сектора, то мы видим, что с точки зрения рентабельности капитала (ROE) у нас показатели, которые практически недостижимы для банков нашего масштаба. Напомню, что в нашей трехлетней стратегии была заложена планка рентабельности капитала на уровне 17%. При этом по итогам девяти месяцев этого года наша рентабельность превысила 25%. Таких отличных показателей нам удается добиваться благодаря количеству наших клиентов, высокому качеству предоставляемого сервиса и нашей технологичности.

— К вопросу о технологичности Сбера. А как цифровизация отражается на вашем подразделении, все-таки финансисты считаются достаточно консервативными людьми?

— Как вы знаете, Сбер последние несколько лет активно занимается импортозамещением и внедряет свои собственные технологические разработки. Финансовый блок не является исключением. В этом году мы решили некоторые наши разработки вывести на внешний рынок. Первый продукт — это платформа для цифрового анализа бизнес-процессов Sber Process Mining. Она позволяет анализировать процессы в компании с помощью продвинутых инструментов визуализации и машинного обучения и находить возможности для их оптимизации. Например, сам Сбер с помощью Sber Process Mining смог в пять раз сократить время на актуализацию персональных данных клиентов. Только за девять месяцев этого года мы проанализировали более 70 процессов, а общий финансовый эффект от платформы Sber Process Mining по Сберу превысил 15 млрд руб.

Второй инструмент — это платформа «Навигатор» для визуализации данных, помогающая упрощать и ускорять управленческие решения.

С помощью «Навигатора» можно быстро создавать наглядные дэшборды и онлайн-отчетность, формировать аналитику в режиме реального времени.

В Сбере ею регулярно пользуются более 5 тыс. менеджеров. По оценкам экспертов, российский рынок процессной и бизнес-аналитики будет активно развиваться, так что, думаю, наши решения будут востребованы и у государственных, и у коммерческих компаний.

Мы также стараемся делиться нашими наработками и опытом цифровизации с финансистами и ключевыми менеджерами компаний из всех секторов экономики. На базе СберУниверситета запустили образовательную программу Digital Finance for Executives, в ходе которой детально и на практических кейсах мы показываем, какими инструментами, подходами и навыками должен пользоваться современный топ-менеджер для достижения максимальной эффективности.

— А как развивается портал СберИндекс, который вы уже упоминали?

— СберИндекс — это аналитический продукт финансового блока Сбера, он хорошо известен на рынке, им пользуются компании, госведомства и даже ЦБ. По сути, это результаты исследований и алгоритмов Сбербанка на основе обезличенных больших данных из платежных систем, которые позволяют получать оперативную картину происходящего в экономике. У СберИндекса сейчас доступно более 20 видов исследований: индексы потребительской активности, рынка труда, недвижимости, обороты бизнеса и другие ключевые показатели. СберИндекс начинался с агрегированной федеральной статистики, а сейчас добавились экономические данные по регионам, отдельным группам населения, отраслям и товарным категориям.

Татьяна Тихонова