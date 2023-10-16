Мосбиржа по акциям «Астры» на второй день торгов проводит дискретный аукцион

Московская биржа (MOEX: MOEX) проводит дискретный аукцион по акциям группы «Астра». На второй день торгов после IPO стоимость бумаг взлетела почти на 40%. Об этом сообщили на сайте Мосбиржи.

«По состоянию на 11:00 текущая цена составила 586,2 руб. (отклонение 25,74 %). Произошло повышение на 20,00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (466,2 руб.)»,— говорится в материале.

На бирже добавили, что дискретный аукцион будет проводиться с 10:15 до 10:45 в режиме основных торгов Т+. В остальных режимах торги проводятся в соответствии с регламентом.

Торги акциями «Астры» Московская биржа запустила 13 октября по цене 333 руб. за бумагу на сумму 3,5 млрд руб. После открытия торгов их стоимость выросла до 466,2 руб. (+40%), число сделок превысило 7 тыс. Группа «Астра» занимается разработкой операционных систем и инфраструктурного программного обеспечения для импортозамещения продуктов Microsoft, IBM, Citrix.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Открытие сезона IPO».

Петр Бузлаев