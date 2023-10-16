Врио главы правительства Самарской области отметил победу баскетбольной команды в Москве

Врио главы правительства Самарской области Виктор Кудряшов, являющийся председателем попечительского совета БК «Самара», отметил победу баскетбольной команды в гостевом матче Единой лиги ВТБ против московского МБА. Встреча состоялась 14 октября. Фотографию чиновника после игры выложила пресс-служба БК «Самара».

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 октября, глава Самарской области Дмитрий Азаров также находился в Москве. Губернатор пытался согласовать в администрации президента РФ кандидатуру Виктора Кудряшова на пост руководителя правительства региона.

На данный момент большинство избранных в сентябре текущего года глав субъектов РФ представили членов кабинета министров. Сообщалось, что задержка с согласованием кандидатуры Виктора Кудряшова может быть связана со скандалами с участием чиновника и его родственников.

Евгений Чернов