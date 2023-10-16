Минздрав Палестины: из-за обстрелов Израиля погибли 2,8 тыс. человек
Число погибших из-за обстрелов Израиля возросло до 2808 человек, сообщил Минздрав Палестины в Telegram. По его данным, в секторе Газа погибли около 2750 человек, ранения получили более 9700. На Западном берегу реки Иордан погибли 58 человека, пострадало более 1250.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. Израиль сообщал о более 1,3 тыс. погибших. СМИ писали, что сегодня, 16 октября, было согласовано шестичасовое прекращение огня, но израильские власти и «Хамас» это не подтверждают.
О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».
Фотогалерея
Боевые действия между Израилем и сектором Газа
1 / 77