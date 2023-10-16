СвЖД с начала года выплатила около 24 млрд рублей налогов

В январе — сентябре 2023 года Свердловская железная дорога (СвЖД) выплатила в бюджеты всех уровней и внебюджетные социальные фонды 23,9 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, это в 1,5 раза выше показателей аналогичного периода 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В бюджет Свердловской области СвЖД перечислила 5 млрд руб., Тюменской области — 1,9 млрд руб., Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) — 1,9 млрд руб., Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — 0,9 млрд руб., Пермского края — 2 млрд руб.

Отмечается, что в 2023 году для нужд РЖД планируется приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 97,6 млрд руб.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. С начала года СвЖД перевезла 328,1 тыс. контейнеров ДФЭ (+1,2% к показателям аналогичного периода прошлого года). Перевозки пассажиров на магистрали за девять месяцев выросли на 10%. Напомним, пригородные поезда СвЖД с 16 октября перешли на зимнее расписание.

Полина Хабарова

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