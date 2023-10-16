В Белгородскую область поступила партия вакцины «Совигрипп» из 290 тысяч доз

Новая партия вакцины от гриппа для взрослых поступила в Белгородскую область. Речь идет о 290,5 тыс. доз препарата «Совигрипп». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников в ходе оперативного совещания в облправительстве. Он напомнил, что поставка препарата производится на средства федерального бюджета.

По данным господина Иконникова, за неделю охват населения региона прививками от гриппа вырос с 23,57% до 24,37% . Вакцинацию прошли 370 073 человека, среди них 209 079 взрослых и 155 284 ребенка. Израсходовано почти 100% предыдущей партии вакцины из 382 тыс. доз: осталось 3,6% препарата или 7,9 тыс. доз для взрослых и 5,7% или 9,4 тыс. доз для детей, хотя иммунизацию несовершеннолетних планировалось завершить на прошлой неделе.

Министр здравоохранения также сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 5%. С 25 сентября по 1 октября их выявили у 8,9 тыс. белгородцев, со 2 по 8 октября — у 8,5 тыс. Количество зараженных среди взрослых уменьшилось на 7,8% (с 4,4 тыс. до 4,1 тыс. пациентов), среди детей — на 2,2% (с 4,5 тыс. до 4,4 тыс. пациентов).

Губернатор Вячеслав Гладков назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе «управляемой, достаточно спокойной». По его словам, сейчас главной задачей является обеспечение своевременной вакцинации, «которая позволит пройти этот период времени».

Почему в макрорегионе вместе с ОРВИ начала расти заболеваемость COVID-19 — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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