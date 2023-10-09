Почти четверть населения Белгородской области привита от гриппа

К 9 октября 2023 года от гриппа привито 23,57% населения Белгородской области, или 357 884 человека. Среди них — 206 502 взрослых и 147 884 ребенка. Об этом министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил в ходе еженедельного совещания в обправительстве.

По словам господина Иконникова, израсходовано 95% поступившей вакцины для взрослых. Осталось 10,8 тыс. доз из 217,3 тыс. Детский препарат для прививок израсходован на 89,8% (остаток — 16,8 тыс. доз из 164,7 тыс.).

Иммунизацию несовершеннолетних планируется завершить до конца этой недели.

Министр подчеркнул, что вакцина поступает из федерального центра. Следующий транш из 380 тыс. доз ожидается после 25 октября.

Господин Иконников также заявил, что стационары области работают в штатном режиме и не переполнены. Необходимости «переводить узких специалистов в ОРВИ и грипп» нет. По данным минздрава, за неделю с 25 сентября по 1 октября эти заболевания были диагностированы у 8 937 белгородцев (неделей ранее — у 9 285, снижение на 3,7%). Большая часть зараженных отправлена на амбулаторное лечение — 8 780 (неделей ранее — 9 132, снижение на 3,9%), еще 157 пациентам потребовалась госпитализация (неделей ранее — 153, увеличение на 2,6%).

Губернатор Вячеслав Гладков поручил министру взять на контроль заболеваемость в детских садах, школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, поскольку «именно через детей у нас идет самое большое распространение заболевания».«У нас с вами по сравнению с другими регионами управляемая ситуация, и она достаточно спокойная», — заключил господин Гладков.

О росте заболеваемости коронавирусом в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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