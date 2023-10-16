Конструкторы БПЛА на 9,7 млн рублей в воронежские школы поставит местный предприниматель

Контракт на поставку 226 конструкторов беспилотников в школы сел и малых городов Воронежской области получил местный предприниматель Геннадий Алпатов, сообщается на портале госзакупок. Он был единственным участником аукциона, предложил снизить начальную цену контракта на 97,7 тыс. руб.: с 9,8 млн до 9,7 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, господин Алпатов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Воронеже в 2018 году. Основным видом его деятельности является оптовая торговля офисной техникой и оборудованием. Он не находится в процессе банкротства. С 2022 года с предпринимателем было заключено 43 госконтракта на 42,5 млн руб. Крупнейшими заказчиками являются Воронежский медицинский информационно-аналитический центр (7,8 млн руб.), Воронежский государственный институт искусств (4,4 млн руб.) и Верхнетойденский дом культуры в Аннинском районе Воронежской области (3,2 млн руб.).

Конструкторы должны быть только отечественного производства, предназначены для сборки БПЛА с двигателем мощностью не более 150 Вт, ручным управлением и камерой. Поставить их необходимо в течение 45 дней со дня заключения контракта — он находится на стадии подписания подрядчиком.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе в 2024 году может быть создан научно-производственный центр «в сфере беспилотных летательных систем».

Алина Морозова

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