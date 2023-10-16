«Моссад» поддерживает закрытие бюро «Аль-Джазиры» в Израиле
Израильская разведка «Моссад» поддержала идею министра связи Израиля Шломо Каръи о закрытии в стране бюро катарского телеканала «Аль-Джазира», сообщает медиахолдинг Kan. Министр призвал закрыть бюро из-за допускаемого им подстрекательства, а также из-за того, что репортеры канала раскрывают местонахождение сил ЦАХАЛа.
Господин Каръи озвучил свою инициативу вчера, 15 октября. Ее уже поддержали в Генштабе и Минобороны Израиля. МИД страны изначально «выражало решительное несогласие» с закрытием канала, который базируется в Катаре и вещает на арабском и английском языках, но позднее изменило свою позицию.
С 7 октября ведется война между Израилем и палестинским движением «Хамас». Число погибших в секторе Газа достигло 2,7 тыс., в Израиле — 1,3 тыс. По данным «Аль-Арабия», на юге сектора Газа сегодня, 16 октября, на пять часов был введен режим прекращения огня.
О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».