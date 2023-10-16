Продажи легальных видеоигр в России в январе—июне сократились в четыре раза

Продажи официально ввезенных в Россию видеоигр на физических носителях за первое полугодие 2023 года составили 133,9 тыс. штук. Относительно первых шести месяцев 2022 года показатель сократился в четыре раза, следует из данных Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр, которые приводит РБК. Падение продаж игр в денежном выражении составило 57% (с 2,01 млрд до 861 млн руб.).

При этом стоимость одной игры на физическом носителе за первое полугодие выросла сразу на 75%: с 3,7 тыс. до 6,4 тыс. руб. за штуку. Рост стоимости игр фиксировался и раньше. Однако в первой половине 2022 года игры подорожали только на 10% год к году (с 3,3 тыс. до 3,7 тыс. руб. за штуку), а за аналогичный период 2021-го — на 7% (с 3,1 тыс. до 3,3 тыс. руб. за штуку).

В январе—июне 2021 года на российском рынке было реализовано 810 тыс. легальных игр на 2,7 млрд руб., 2020-го — 889 тыс. на 2,78 млрд руб., 2019-го — 966 тыс. на 2,95 млрд руб. Максимальное количество проданных в России игр было зафиксировано в первом полугодии 2014 года — 1,54 млн штук на 3,28 млрд руб.

Президент Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр Яша Хаддажи отметил, что спад продаж коснулся только официального ритейла, осуществляющего импорт товаров легально через таможню. Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков объяснил падение спроса на игры на физических носителях ростом их стоимости. «Не каждый готов переплачивать за легальный продукт, особенно когда на сером рынке аналогичный товар действительно дешевле. Кроме того, сказываются и колебания курса валют — все же абсолютное большинство видеоигр поставляется из Европы и США», — рассказал господин Кусков РБК.

В конце сентября правительство и дистрибуторы видеоигр по поручению президента Владимира Путина подготовили предложения по продвижению российских игр на зарубежных рынках. Как уточнили «Ъ» в Минцифры, речь идет, в частности, о проведении «мероприятий на территории дружественных государств», «поддержке компаний-разработчиков», а также «развитии многосторонних связей в сфере видеоигровой индустрии».

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия разыгрывает БРИКС».

Милена Костерева