В Новосибирской области отмечено снижение цен на дизельное топливо

Снижение стоимости дизельного топлива отмечено в Новосибирской области, сообщает облправительство. Если в сентябре тонна стоила 75,5 ты. руб., то сейчас его стоимость снизилась до 63,7 тыс. руб. «То есть минус 12 тысяч рублей за тонну – снижение весьма существенное. Проблем с отгрузкой нет», – сказал на совещании в облправительстве глава минсельхоза региона Евгений Лещенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сентябре аграрии Новосибирской области пожаловались властям на высокую стоимость дизельного топлива и его нехватку. По их данным, цена тонны дизеля выросла за месяц на 20%.

По данным Новосибирскстата, в сентябре в регионе по сравнению с августом индекс потребительских цен на моторное топливо составил 104,7%, в том числе на дизельное топливо – 109,6%, на автомобильный бензин марок АИ-95 и АИ-92 – 104,6% и 104,3% соответственно, на газовое моторное топливо – 103,5%, на бензин марки АИ-98 и выше – 102,8%.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова