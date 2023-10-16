Путин: Россия и Китай всегда старались найти компромисс

Россия и Китай в своих взаимоотношениях всегда старались найти компромисс, даже если это были сложные вопросы, заявил президент РФ Владимир Путин. В интервью медиакорпорации Китая он сказал, что обе страны всегда исходили прежде всего из своих национальных интересов.

«И добиваясь с обеих сторон следующего шага, всегда прислушивались к мнению и к интересам другой стороны. Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен»,— заверил господин Путин.

Президент России поедет в Пекин на форум «Один пояс — один путь», который пройдет 17–18 октября. Он также должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что переговоры пройдут в формате тет-а-тет.

О предстоящем форуме — в материале «Ъ» «У "одного Китая" много противников».

Лаура Кеффер