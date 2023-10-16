Республика Сербская ожидает договора о поставках газа из РФ до конца 2023 года

Входящая в состав Боснии и Герцеговины Республика Сербская (РС) намерена до конца года заключить договор о долгосрочных поставках российского газа. Об этом в интервью «Известиям» заявил премьер-министр республики Радован Вишкович. Предполагаемые объемы поставок и цену он не назвал.

«Подтверждение мы получили во время встречи с господином Новаком (вице-премьер РФ.— "Ъ"), на которой также присутствовало руководство "Газпрома". Сейчас мы находимся на этапе переговоров и считаем, что у нас не будет проблем по этому вопросу»,— уточнил премьер.

По словам господина Вишковича, пути поставок газа осложнены, но их реализация все же возможна. «Газ в Венгрию идет через территорию Украины, в Сербию — через Болгарию. Мы ожидаем, что трубопровод из Сербии будет построен, как это было запланировано, и мы будем получать газ по нему»,— объяснил премьер РС.

Босния и Герцеговина подключены к трубопроводной транзитной системе Сербии. Лидер боснийских сербов Милорад Додик в сентябре 2022 года встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и тогда называл тему газа одной из основных. В июне принадлежащая республике газовая компания GAS-RES продлила договор с «Газпромом». Минэнерго республики говорило, что цена составляет около $290 за 1 тыс. куб. м. Власти РС говорили о готовности платить за газ в рублях.

Лаура Кеффер