Российская SR Space испытала камеру сгорания метанового ракетного двигателя

Российская частная космическая компания SR Space впервые провела испытания камеры сгорания кислородно-метанового ракетного двигателя РД-1 собственной разработки. Конструкторы произвели «первичную оценку теплонапряженного состояния камеры сгорания, эффективности газодинамического профиля и рациональности заложенных конструктивно-технологических решений».

Испытания проходили на стенде Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова. Сообщение пресс-службы передает «Интерфакс». По данным SR Space, испытания позволяют продолжить дальнейшую разработку за счет средств частных инвесторов. В дальнейшем пройдут испытания форсуночной головки, электронасосных агрегатов кислорода и метана, электрической системы многократного зажигания.

Проект двигателя РД-1 создан для геофизической ракеты Nebo. Ее разработка продолжается. В качестве топлива для двигателя выбрана пара метан — жидкий кислород, так как она рассматривается для двигателей многоразовых ракет. Планируется, что первый запуск состоится в конце года.