Axios: Йеллен предложит ЕС меры для получения доходов с российских активов

Министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Люксембург призовет европейских чиновников принять «конкретные шаги» по получению дохода от российских замороженных активов, сообщили источники Axios. Речь идет о $200 млрд, находящихся на европейских счетах.

Как пишет Axios, «есть разница между снятием процентов с российских активов и их полным изъятием». Из публикации следует, что речь идет о получении дохода для передачи средств Украине.

Джанет Йеллен ранее рассказывала, что ЕС и США обсуждают идею введения налога на прибыль, полученную от замороженных российских активов. Европейский центробанк критиковал эту идею. Регулятор опасается, что такая мера подорвет доверие к евро. По данным СМИ, Берлин также возражал против этого.

Подробнее об идее — в материале «Ъ FM» «Налог на прибыль нашел поддержку».

Леонид Уварчев