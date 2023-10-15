Минобороны РФ подтвердило повторную атаку Израиля на сирийский аэродром Алеппо

14 октября пара тактических истребителей F-16 ВВС Израиля нанесла удар по международному аэропорту Алеппо в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Накануне о повторной атаке аэропорта сообщало Минобороны Сирии.

Как сообщил Вадим Кулить на брифинге, удар был нанесен с 23:32 до 23:36, передает «Интерфакс». В результате взлетно-посадочная полоса была выведена из строя. Между тем Минтранс Сирии сообщил, что аэропорт возобновит работу завтра, 16 октября. В сообщении ведомства, которое приводит агентство SANA, говорится, что ремонт повреждений завершен.

В прошлый раз Израиль атаковал аэропорт Алеппо 12 октября. Информацию подтвердила израильская армия (ЦАХАЛ). Незадолго до этого ЦАХАЛ обвинил Сирию в обстрелах. 14 октября аэропорт возобновил работу, однако в тот же день был выведен из строя из-за новой атаки.

Израиль официально не подтверждал повторные удары по аэропорту. При этом в тот же день ЦАХАЛ объявил об артиллерийском обстреле по сирийской территории в ответ на обстрелы. Сирия поддержала действия боевиков палестинского движения «Хамас», которые начали обстрелы по территории Израиля 7 октября.

Подробнее о ситуации в Израиле — в материале «Ъ FM» «Сектор Газа в режиме ожидания».

Лусине Баласян