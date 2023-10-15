МИД Израиля призвал Ватикан осудить действия «Хамаса»

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал Ватикан выступить с «ясным и недвусмысленным осуждением» действий палестинского движения «Хамас». Он передал позицию Израиля главе МИД Ватикана архиепископу Полу Ричарду Галлахеру.

«Неприемлемо, что вы выступили с заявлением, выражающим беспокойство в первую очередь за мирное население Газы, в то время как Израиль хоронит 1300 убитых»,— говорится в заявлении Эли Коэна, которое приводит The Times of Israel.

11 октября папа римский Франциск призвал освободить заложников, а также выразил обеспокоенность блокадой палестинцев в секторе Газа. Сегодня, 15 октября, он заявил о необходимости открыть гуманитарные коридоры для мирного населения Газы.

По последним данным, число погибших в результате атак «Хамаса» израильтян превысило 1,4 тыс. человек, более 3,5 тыс. человек ранены. Минздрав Палестины сообщал о гибели свыше 2,7 тыс. жителей сектора Газа и 10,8 тыс. раненых. Армия обороны Израиля заявила, что в плену у «Хамаса» находятся 155 человек.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Сектор Газа в режиме ожидания».

Лусине Баласян