Нетаньяху назвал цели спецоперации: мы уничтожим «Хамас»

В Израиле состоялось первое заседание чрезвычайного правительства, сформированного после начала боевых действий против палестинского движения «Хамас». Заседание открылось минутой молчания в память о погибших израильских гражданах и военнослужащих.

«Мы работаем круглосуточно, командой и единым фронтом. Единство среди нас дает четкий сигнал нации, врагу и всему миру. "Хамас" думал, что мы распадемся — мы уничтожим "Хамас"»,— заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова приводит пресс-служба правительства.

Также на заседании министры заслушали доклад по обеспечению безопасности в Израиле от руководителя операции армии обороны страны (ЦАХАЛ) Одеда Басюка.

О формировании чрезвычайного правительства было объявлено 12 октября. Помимо Биньямина Нетаньяху в его состав вошли лидер оппозиционной партии «Махане мамлахти» Бени Ганц и министр обороны Йоав Галант. Они будут принимать все ключевые решения, касающиеся боевых действий.

Боевики «Хамаса» вторглись в приграничные районы Израиля 7 октября. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа. По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 2,2 тыс., в Израиле — 1,3 тыс.

Подробнее о чрезвычайном правительстве — в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Лусине Баласян