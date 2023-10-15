Сын Кости Цзю впервые защитил чемпионский титул WBO

Сын российского боксера Константина Цзю Тим Цзю (представляет Австралию) впервые защитил титул чемпиона мира в первом среднем весе. В бою с американцем Брайаном Мендосой он защитил свой пояс лучшего боксера планеты по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Поединок между Тимом Цзю и Брайаном Мендосой состоялся в австралийском Бродбиче и продлился все 12 раундов. Тим Цзю одержал победу единогласным решением судей (116–111, 116–112, 117–111). По итогам боя Тим Цзю также отобрал у Брайана Мендосы титул временного чемпиона мира в первом среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

После поединка Тим Цзю заявил, что хотел бы в ближайшее время провести бой с американским боксером Джермеллом Чарло.

На счету 28-летнего Тима Цзю 24 победы (17 из них были одержаны нокаутом) на профессиональном боксерском ринге и ни одного поражения. В марте 2023 года он завоевал звание временного чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO, защитил пояс в июне.

Тим Цзю родился в 1994 году — спустя два года после того, как его родители из России переехали в Австралию. Константин Цзю развелся с матерью Тима в 2013 году и переехал в Москву.

Подробнее о предыдущем чемпионском бое спортсмена читайте в материале «Ъ» «Тим Цзю победил как укушенный».

Александр Кислов