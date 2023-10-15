В Сухопутных войсках Украины призвали всех военнообязанных явиться в военкоматы

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо заявил, что все военнообязанные должны явиться в военкоматы, чтобы обновить данные. Это касается в том числе женщин медиков.

«Если есть какое-то право на отсрочку — предоставить его, чтобы ресурсы, которые там есть, использовать правильно. Человек, который по базе как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил — мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ»,— объяснил господин Фитьо в эфире телемарафона (цитата по изданию «Страна.ua»).

Замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова ранее на этой неделе заявила, что мобилизация в стране будет ужесточена. По ее словам, власти смогут найти человека, даже если его не будет в реестре военнообязанных. Замминистра утверждала, что избежать мобилизации пытаются сотни тысяч украинцев.