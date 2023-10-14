В Курском районе работают средства ПВО

Средства противовоздушной обороны работают в Курском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не приближаться к сбитым украинским беспилотникам из-за риска «самоликвидации».

Курская область подвергается атакам как минимум в третий раз за сутки. Днем был обстрелян Глушковский район, из-за чего были обесточены поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи. Позднее Теткино вновь подвергся обстрелу, были повреждены четыре домовладения и газовая труба. Никто не пострадал.

Леонид Уварчев