Израиль сообщил об ударе в ответ на атаку со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов в ответ на атаку со стороны Ливана. Незадолго до этого израильские военные сообщили об обстреле с территории Ливана в сторону района Хар-Дов.

«Солдаты ЦАХАЛа на данный момент наносят удары по источнику пусков»,— говорится в сообщении ЦАХАЛа в Telegram-канале.

Сегодня глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахиан провел переговоры с лидером ливанской «Хезболлы» Хасаном Насраллой. После переговоров он заявил, что «Хезболла» может встать на сторону «Хамаса» в войне с Израилем.

11 октября российское посольство в Израиле сообщило «о массированной атаке» со стороны Ливана». В соцсетях сообщали об атаке беспилотников на Израиль со стороны Ливана. Однако позже в ЦАХАЛе опровергли эту информацию.

Подробнее о конфликте Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Анастасия Ларина