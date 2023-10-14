В Сочи Парк начался праздник русского фольклора

И вторая серия оригинального мультсериала Сочи Парка "В сказку портал" посвящена Дню рождения Бабы Яги, эпизод появился накануне праздника

Ежегодный тематический праздник русского фольклора проходит с 13 октября по 12 ноября в Сочи Парк. Гостей ждут лабиринты страха, новые волшебные шоу, фотозоны с тысячами тыкв, специальные предложения в кафе и ресторанах и аттракционы.

«Семейный фестиваль объединяет в себе волшебные развлечения, завораживающие представления и сказочную атмосферу. Днем посетителей ждут игры, представления, уличная анимация, музыкальное мультшоу Кощея, шоу мыльных пузырей Морской царевны, мастер-классы, сказочный парад, традиционный конкурс на лучший тематический костюм. Вечером – знакомство с ловцами светлячков, огненный бал Бабы Яги и др.», - рассказали в Сочи Парке.

Сказка продолжается и в отеле-замке «Богатырь», который находится на территории Сочи парка, его гости традиционно оказываются в эпицентре магических событий. Для детей проводятся веселые дискотеки, театрализованные представления и мастер-классы, а сказки на ночь читает сама Баба Яга. Гостям отеля посещение Сочи Парка в подарок. В дни большого осеннего праздника парк открыт с 11.00 до 21.00

К Дню рождения Бабы Яги подготовлен второй эпизод мультсериала «В сказку портал», который можно увидеть на youtube. По сюжету эпизода, большой и веселый праздник для именинницы не в радость без главного подарка. Все старые друзья рядом, но Яга ждет совсем другого события – встречи с Кощеем. А он стал рок-звездой и уехал на гастроли в Череповец! Найдет ли Кощей способ вернуться в Сочи и поздравить Бабу Ягу лично, зрители узнают из второй серии мультсериала «В сказку портал».

«Уникальность нашего нового проекта в том, что мультсериал сковывает онлайн и оффлайн вселенные Сочи Парка, сценарии и реальная жизнь тесно переплетены. Мы строим плотную связь с будущими гостями, и уже в первый визит они должны понимать, как устроена наша вселенная. А знать они будут точно, если посмотрят мультсериал «В сказку портал»», - рассказала директор по маркетингу и продажам Сочи Парка Юлия Горбачева.

Бабу Ягу традиционно озвучивает актриса, которая и играет Бабу Ягу в парке, ведет свой телеграм-канал, и гости прекрасно знают ее голос.

Первый сезон проекта Сочи Парка, реализованный анимационной студией «Медиа Основа», включает 10 серий. Мультфильм можно увидеть на официальном сайте парка, в соцсетях и youtube-канале, в будущем запланирован показ в онлайн-кинотеатрах.

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