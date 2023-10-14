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Коммерсантъ FM
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Новак заявил о готовности Азербайджана войти в проект газового хаба в Турции

Азербайджан выразил желание принять участие в проекте газового хаба в Турции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, проектом также интересуются другие страны, но какие именно, он не уточнил.

«Это проект, к которому проявляют большой интерес и Турция, и Россия. Есть и другие страны, проявляющие интерес. Например, Азербайджан также готов принять участие в проекте»,— сказал господин Новак в интервью турецкому госагентству Anadolu.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» можно перенаправить в регион Черного моря. Он предложил создать газовый хаб в Турции. В январе 2023-го Минэнерго Турции сообщило о начале работ по строительству хаба. Переговоры о проекте приостановили в феврале после землетрясений на юго-востоке Турции. В сентябре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить с Россией создание газового центра.

Лаура Кеффер

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