На АЗС Крыма подешевели дизтопливо и бензин

Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС в Крыму снижаются на несколько рублей за литр, сообщило «РИА Новости». 12 октября глава региона Сергей Аксенов заявил, что власти заключили новые соглашения с топливными компаниями для снижения цен.

На АЗС Симферополя цена бензина АИ-95 составляет 59,79 руб. за литр, АИ-92 — 55, 79 руб. Дизельное топливо стоит 66,79 руб. за литр. В сентябре стоимость на бензин и дизтопливо в среднем была выше на 4–6 руб. за литр.

В сентябре в Крыму возник дефицит дизтоплива и бензина. Местные власти объясняли, что причиной стали задержки прибытия поездов с нефтепродуктами. На этом фоне цена бензина АИ-95 на заправках полуострова достигала более 62 руб. за литр, дизельного топлива — более 79 руб.

О ситуации на топливном рынке России — в материале «Ъ» «Утомленные спросом».